LIVE | Charles Leclerc en ploeggenoot Sergio Pérez sneller onderweg dan Max Verstappen

Met samenvatting ‘Wat als’ voor Lewis Hamilton na sublieme inhaalrace: ‘Hij had voor de overwin­ning gereden’

Had Lewis Hamilton de Grand Prix van Spanje kunnen winnen als hij niet al in de eerste ronde noodgedwongen een pitstop had moeten maken? Voor het eerst dit seizoen leek het erop dat de steeds minder stuiterende Mercedes zich kon meten met Red Bull en Ferrari. ,,Qua tempo zitten we veel dichter bij de jongens vooraan, dat is top.”

22 mei