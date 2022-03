LIVE | Charles Leclerc neemt snelste tijd weer over van Max Verstappen

Testdagen BahreinVoordat het Formule 1-geweld volgende week echt losbarst mogen de coureurs en hun teams deze week nog drie dagen testen. Vandaag zijn we alweer bij de laatste dag aangekomen en het is de verwachting dat de teams tijdens deze laatste test iets meer uit hun schulp kruipen. Max Verstappen kruipt vanmiddag achter het stuurtje van de RB18, nadat Sergio Pérez met wat updates al een goede indruk achterliet. Via ons liveblog mis je geen moment!