LIVE | Coureurs hebben moeite om wagen op de baan te houden

Renstal Williams is niet te koop

15:49 Formule 1-renstal Williams verkeert in een diepe sportieve en financiële crisis, maar er is geen sprake van dat vader en dochter Williams het team van de hand doen. ,,We zijn niet van plan Williams te verkopen. Het is niet het juiste moment om dat te doen,” aldus Claire Williams, dochter van oprichter Frank Williams en teambaas van de geplaagde renstal.