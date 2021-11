LIVE | Deelt Max Verstappen nieuwe tik uit aan Lewis Hamilton in strijd om wereldtitel?

Dit is de stand in de Formule 1: Verstappen sprokkelt extra puntjes in sprintrace

Na de tweede plaats in de printrace, gisteren, heeft Max Verstappen (314,5 punten) de leiding in de WK-stand nog een stukje steviger in handen. 21 punten is het voordeel van de Nederlander nu ten opzichte van zijn grote rivaal Lewis Hamilton (293,5).

