LIVE | Derde safetycar in Oostenrijk, band vliegt van wagen Räikkönen

Max Verstappen is in de openingsrace van het seizoen al na twaalf rondes uitgevallen. De Nederlander reed een prima race en stond op de tweede plek, maar zijn wagen viel stil. Vallteri Bottas gaat aan de leiding in de Grand Prix van Oostenrijk.