LIVE | Doen Lewis Hamilton en Sergio Pérez er vanochtend een schepje bovenop?

Lewis Hamilton klaar voor aanval op Max Verstappen: ‘Als je denkt dat je me op m’n best hebt gezien, wacht maar op dit jaar’

De dramatische WK-climax in Abu Dhabi speelt nog geregeld door zijn hoofd, maar Lewis Hamilton wil door in de Formule 1. Sterker terugkomen, al zal hij het vertrouwen in het systeem terug moeten zien te winnen. ,,Dat ben ik wel even verloren.”

19 februari