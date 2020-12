LIVE | Doorbreekt Verstappen de Mercedes-hegemonie in slotstuk?

Formule 1 Verstappen na uitspraken over crash Grosjean: ‘Ik bedoelde het anders’

3 december Max Verstappen heeft uitspraken die hij deed na de crash van Romain Grosjean in de GP van Bahrein genuanceerd. Er ontstond ophef op sociale media toen hij in de persconferentie na afloop nogal bruusk zei dat coureurs na het zien van zo’n zwaar ongeval gewoon weer in de auto moeten stappen en anders wat hem betreft ontslag verdienen.