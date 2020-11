LIVE | Eerste vrije training van start in Bahrein, Verstappen als eerste de baan op

Hamilton na carrière actief voor diversi­teit: ‘F1 waarin niet de blanken domineren’

17 november Lewis Hamilton blijft ook na zijn racecarrière een rol spelen in de Formule 1. De Britse coureur wil namelijk racisme en ongelijkheid blijven bestrijden in de koningsklasse van de autosport. ,,Ik ben in gesprek met eigenaar Liberty Media over een rol op de lange termijn", zegt hij in een interview met de Britse krant The Guardian.