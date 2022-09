LIVE Formule 1 | Fans vroeg uit de veren richting circuit: topdrukte op station Zandvoort

Formule 1-president verwacht komende vijf jaar nog geen vrouw op de grid: ‘Tenzij er iemand als een meteoriet opkomt’

Ook de komende vijf jaar zal er nog geen vrouw haar opwachting maken in de Formule 1, zo verwacht grote baas Stefano Domenicali. Tegelijkertijd zei hij voorafgaand aan de GP van België dat het ‘cruciaal’ is dat vrouwelijke coureurs de best mogelijke kans krijgen wel het pad richting de koningsklasse van de autosport te bewandelen.

25 augustus