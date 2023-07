LIVE Formule 1 | Is Max Verstappen te verslaan, of pakt hij toch zesde pole position op rij?

Andere bandenregels

Deze kwalificatie zal trouwens iets anders in elkaar zitten dan we gewend zijn. Dan gaat het niet over bijvoorbeeld de duur van de mini-sessies, maar wel over de banden die gebruikt zullen gaan worden. In Q1 moet iedereen op harde banden rijden, in Q2 op mediums en voor de strijd om pole in Q3 is het zachtste rubber gereserveerd.



Daarnaast hebben de teams gedurende dit weekend sowieso minder setjes banden tot hun beschikking. Pirelli-baas Mario Isola legt het in de video hieronder nog eens allemaal uit.