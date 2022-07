LIVE Formule 1 | Kan Max Verstappen dominantie omzetten in zevende Grand Prix-zege van het seizoen?

Met video's Max Verstappen scheurt na pirouette nog naar tweede plek, Carlos Sainz pakt eerste pole

Een jaar na de veelbesproken crash na contact met Lewis Hamilton kan Max Verstappen op jacht naar revanche op Silverstone. In de Britse regen liet de Limburger zijn fans even schrikken met een pirouette vroeg in Q3, maar hij herstelde zich daarna sterk met een plaats op de eerste startrij, naast polesitter Carlos Sainz.

