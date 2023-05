LIVE Formule 1 | Luister hier live naar de Formule 1 in Monaco

Voorbeschouwing Wordt het een eenzijdige race voor Max Verstappen of brengen straten van Bakoe opnieuw chaos?

Wordt de Grand Prix van Azerbeidzjan voorspelbaar of toch spectaculair? De sprintrace liet zien dat Red Bull ook op dit circuit uiterst dominant oogt, maar in de smalle straten van Bakoe kunnen er tegelijkertijd genoeg gekke dingen gebeuren. De race is vanaf 13.00 uur live te volgen op deze site.