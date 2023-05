LIVE Formule 1 | Luister hier live naar VT1 van de Grand Prix van Miami

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Martina Andriano, studente grafisch design, was met haar ontwerp uiteindelijk de gelukkige. ,,Ik denk dat Martina geweldig werk heeft geleverd”, aldus juryhoofd Horner. ,,Het ontwerp ziet er in het echt ongelooflijk uit. Het behoudt de uitstraling van wie we zijn, maar laat Miami en de RB19 ook samenkomen. We zullen zeker opvallen als je die auto op de baan ziet.”



De hoofdkleur van de Red Bull-auto is al jaren donkerblauw, met een gele neus en een rode rug, waarop de stier van energiedrank Red Bull prijkt. Voor de drie races van de Formule 1 in de Verenigde Staten schreef het team een ontwerpwedstrijd uit voor de fans van het loyaliteitsprogramma. Ze kregen de opdracht met kunstzinnige uitingen te komen.