LIVE Formule 1 | Max Verstappen begint vanaf pole als torenhoog favoriet aan GP van Spanje

Max Verstappen beleeft vooralsnog een perfect weekend op het circuit van Barcelona. De leider in de WK-stand was de snelste in alle vrije trainingen en stak ook in de kwalificatie met kop en schouders boven de rest uit. Maar vandaag is de dag dat het écht moet gebeuren. Om 15.00 uur gaan de lichten op groen voor de Grand Prix van Spanje. Mis niets in ons liveblog.