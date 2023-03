LIVE Formule 1 | Max Verstappen bij oefenen kwalificatie twee tienden sneller dan Fernando Alonso

Met video's Max Verstappen geeft concurren­tie stevig signaal af: eerste pole position een feit

Max Verstappen heeft in een enerverende kwalificatie beslag gelegd op de eerste pole position van het Formule 1-jaar. De wereldkampioen had in de beslissende fase iets meer dan een tiende over op Sergio Pérez, die daarmee de eerste startrij compleet maakte voor Red Bull. Nyck de Vries heeft morgen bijna het hele veld voor zich.