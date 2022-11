LIVE Formule 1 | Max Verstappen is nog niet van Sergio Pérez en Charles Leclerc af

Richard Verschoor tweede bij Formule 2-sprintrace in Abu Dhabi

Richard Verschoor heeft bij het slotweekeinde van de Formule 2 in Abu Dhabi het podium gehaald. De 21-jarige coureur uit Benschop eindigde in de sprintrace over 23 rondes als tweede achter de Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die vrijdag nog in de Formule 1-auto van Max Verstappen zat.

19 november