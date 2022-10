LIVE Formule 1 | Max Verstappen klokt snelste tijd op opdrogende baan in Singapore

Teambaas Williams over mogelijk stoeltje voor Nyck de Vries: ‘Het is aan hem’

Nyck de Vries liet bij zijn Formule 1-debuut op Monza een ijzersterke indruk achter en eindigde als negende. De grote vraag is nu of het genoeg was om de Williams-bazen ervan te overtuigen hem voor 2023 een stoeltje aan te bieden. ,,Ik had hoge verwachtingen en zelfs die heeft hij overtroffen.”

12 september