LIVE Formule 1 | Max Verstappen komt bij simulatie kwalificatie niet aan toptijd Fernando Alonso

Column Arjan Schouten | Formule 1-cou­reurs monddood maken, hoe bekrompen...

Columnist Arjan Schouten vindt het doodeng dat de FIA de wildgroei aan politieke, religieuze en persoonlijke statements heeft ingeperkt. ,,We hebben er om gegniffeld, soms om gegaapt, maar nooit heb ik m’n vingers in m’n oren gestopt als een coureur weer eens een statement maakte. Hoe uitgekauwd en hol de boodschap soms ook was, plaats voor het vrije woord moet er altijd zijn.”