Live Formule 1 | Max Verstappen komt voorlopig niet aan tijden Ferrari en Lando Norris

Dutch GP waarschuwt Formule 1-fans: ‘Wie zich in Zandvoort misdraagt, gaat het circuit af’

Het wangedrag van Nederlandse Formule 1-fans in Oostenrijk was ook een wake-up call voor de organisatie van de Dutch GP in Zandvoort (4 september). ,,Gelukkig hebben we hier al laten zien dat het ook op een andere manier kan.”

15 juli