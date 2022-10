LIVE Formule 1 | Minieme verschillen: grijpt Max Verstappen pole position in Mexico?

Bekijk hier alle video’s van het G­P-week­end in Mexico

Wereldkampioen Max Verstappen vervolgt bij de Grote Prijs van Mexico zijn jacht op de meeste GP-overwinningen in een kalenderjaar. Lukt het hem net als vorige week in Austin (VS) en drie weken geleden in Suzuka (Japan) om weer drie keer op rij feest te vieren? Check hier al onze video's vanaf Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad.

22:50