Live Formule 1 | Natte omstandigheden in Hongarije: trage tijden, Max Verstappen nog altijd binnen

Met samenvatting Max Verstappen komt in ‘verrader­lij­ke’ training niet aan snelste tijden: ‘Ferrari heeft een voorsprong’

Na Carlos Sainz eerder vanmiddag, was het in de tweede vrije training Charles Leclerc (1.18,445) die in de andere Ferrari de snelste tijd neerzette op de Hungaroring. Max Verstappen (1.18,728) vond zichzelf een kwart seconde achter de Monegask als vierde terug, ook nog trager dan de verrassende Lando Norris.

29 juli