LIVE Formule 1 | Regen zorgt voor weinig actie op Spa, wat doet Max Verstappen?

Welkom

Goedemiddag en welkom in dit liveblog voor de eerste vrije training bij de GP van België! Het is ook meteen de enige gelegenheid om te oefenen en verschillende dingen te testen aan de auto, want later vanmiddag gaat het er gelijk om in de kwalificatie! Komen Max Verstappen en zijn negentien concurrenten deze training ongeschonden door? We volgen het hier op de voet!