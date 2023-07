LIVE Formule 1 | Verstappen heeft na geweldige opmars leiding te pakken, opnieuw regen op Spa

Max Verstappen beleeft voorlopig een vlekkeloos weekend in België. De tweevoudig wereldkampioen was de snelste in zowel de kwalificatie als de sprint shootout en schreef gisteren de sprintrace op zijn naam. Toch begint hij slechts vanaf de zesde plaats aan de hoofdrace, vanwege een gridstraf voor het vervangen van zijn versnellingsbak. Of hij alsnog de zege pakt op Spa-Francorchamps, volg je in ons liveblog.