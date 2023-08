LIVE Formule 1 | Verstappen in kwalificatie Zandvoort steeds sneller op opdrogende baan, Hamilton valt af

WK-stand Formule 1 | Aftellen naar derde wereldti­tel: Max Verstappen ook superieur in GP van België

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft ook de Grote Prijs van België gewonnen, zijn achtste zege op rij. Na een geslaagde inhaalrace kreeg hij in zijn Red Bull in de 17de ronde de leiding van de race stevig in handen, om die niet meer weg te geven. Sergio Pérez werd tweede, voor Charles Leclerc.