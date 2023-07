LIVE Formule 1 | Verstappen neemt leiding weer over van Piastri in sprintrace op kletsnat circuit

Podcast Formule 1 | ‘Vertrek van Nyck de Vries is niet chic, naar en heel hard’

Nyck de Vries kreeg slecht nieuws te verwerken deze week. Hij is zijn stoeltje in de Formule 1 kwijt. Het is een van de gespreksonderwerpen in de AD Formule 1 podcast Pitstop. Presentator Etienne Verhoeff en AD F1-watcher Marijn Abbenhuijs nemen daarnaast de bandentest in Hongarije met je door en de nieuwe teams die dromen van Formule 1.