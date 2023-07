LIVE Formule 1 | Verstappen raakt leiding kwijt aan Piastri na bandenwissel in sprintrace

WK-stand Formule 1 | Max Verstappen niet te stoppen, Red Bull heeft dubbel zoveel punten als Mercedes

Heel even mocht de rest dromen na ‘slechts’ een tweede plek in de kwalificatie, maar tijdens de GP van Hongarije stelde Max Verstappen razendsnel orde op zaken. Hij reed met zichtbaar gemak weg bij zijn achtervolgers, iets wat hij ook al een tijdje aan het doen was in het wereldkampioenschap. Verstappen pakte ook nog het extra punt voor de snelste raceronde, waarmee hij Boedapest 26 punten rijker verliet.