LIVE Formule 1 | Verstappen zet inhaalrace voor en vliegt ook Hamilton voorbij, Pérez leidt

Ramon Drost werkt als da­ta-engineer in de Formule 1: ‘Niet alleen maar glitter en glamour’

Ramon Drost uit Nieuwleusen was jarenlang fulltime in dienst als data-engineer bij het Formule 1-team van Alpine. Tegenwoordig verhuurt hij zichzelf aan teams of individuen in de professionele autosport, waarbij de koningsklasse nog altijd zijn werkterrein is. ,,Natuurlijk is Max Verstappen dit seizoen weer de topfavoriet.”