LIVE | Gaat Verstappen eerste pole position verzilveren in Hongarije?

Vier nieuwe banden in 1,88 seconden? Geen probleem voor Red Bull

9:16 Wat krijgt ú voor elkaar in 1,88 seconden? De auto van Max Verstappen krijgt in die tijdspanne vier nieuwe banden. Het wereldrecord dat Red Bull Racing vorige week in Duitsland vestigde, was de beloning van eindeloos streven naar de perfecte pitstop.