LIVE | Geen derde vrije training voor Max Verstappen & co door slecht weer in Sotsji

Groot verschil tussen Verstappen en Hamilton qua verdien­sten: ‘Max is Nederlan­der, dat is een lichte handicap’

6:35 Max Verstappen gaat momenteel aan kop in het wereldkampioenschap Formule 1, maar op financieel gebied wordt hij nog altijd flink afgetroefd door zijn concurrent Lewis Hamilton. Volgens het invloedrijke Amerikaanse magazine Forbes staat Hamilton achtste op de lijst met best betaalde atleten, met een klein 70 miljoen euro per jaar. Verstappen is met ruim 36 miljoen euro per jaar de nummer 27. Hoe kan de Nederlander zijn excentrieke rivaal ook op dit gebied aftroeven?