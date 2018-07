LIVE: Hamilton leidt in Hongarije, Verstappen uitgevallen

Christian Horner, teambaas bij Red Bull, reageert al tijdens de race op het uitvallen van Max Verstappen. Tegenover het Engelse Sky Sports zegt hij: ,,We betalen meerdere miljoenen voor een state of the art product en je kan duidelijk zien dat dit product daar ruim onder zit. Het is frustrerend, maar we hebben Daniel Ricciardo nog in de race zitten. Ik laat Cyril (teambaas van Renault red.) straks langskomen voor zijn excuses."