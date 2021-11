LIVE | Hamilton net wat sneller dan Verstappen in Q2, Stroll in orde na stevige crash

Sergio Pérez op 1, Max Verstappen op 2 tijdens GP Mexico, en dan? ‘Geweldig probleem om te hebben’

Niet Max Verstappen, maar Sergio Pérez (31) is in Mexico voor even de meest besproken Red Bull-coureur. In eigen land durft hij voorafgaand aan zijn thuisrace groot te dromen. ,,Maar ook Sergio weet dat de titel van Max voorop staat.”

5 november