LIVE | Hamilton rukt langzaam op, Verstappen moet met 'kapotte auto' schade beperken na dramastart

Samenvatting Russell zorgt voor nieuwe stunt: ‘Publiek alleen al was een seconde waard’

16 juli George Russell was één van de smaakmakers in de kwalificatie voor de sprintrace op Silverstone. Net als twee weken eerder stootte hij helemaal door tot Q3, ditmaal gesteund door 86.000 Britse racefans. ,,Dit hebben we samen gedaan.”