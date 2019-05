LIVE | Hamilton verbetert baanrecord, Verstappen voorlopig vierde

F1 ook volgend jaar nog in São Paulo: ‘Moeten contracten respecte­ren’

14:22 De Formule 1 wil graag weer een keer Rio de Janeiro aandoen. Maar de Grote Prijs van Brazilië wordt volgend jaar nog in São Paulo verreden. Dat benadrukte commercieel directeur Sean Bratches van de populaire racecompetitie in Barcelona, waar zondag de Grote Prijs van Spanje op het programma staat. ,,We moeten alle contracten namelijk respecteren", zei hij.