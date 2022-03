LIVE | Heet testmiddagje in Bahrein met Pérez, Sainz, Alonso en Russell

Tweede testdag: stuiteren geblazen en versnel­lings­bak­pro­ble­men voor Sergio Pérez

De tweede testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya is in de boeken. Opnieuw lag de focus op betrouwbaarheid en het maken van kilometers. Pierre Gasly werkte de meeste rondes af (146), terwijl Charles Leclerc (1.19,689) verantwoordelijk was voor de snelste tijd. Rode vlaggen waren er voor Sergio Pérez en Nikita Mazepin.

24 februari