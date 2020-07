LIVE | Hoe begint Verstappen aan tweede week in Oostenrijk?

Verstappen gelooft in beterschap: ‘Verwacht nu geen problemen’

10:50 De eerste race van 2020 was een zware domper, met twee uitvalbeurten voor Red Bull Racing. Maar Max Verstappen gelooft in beterschap. ,,Ik denk nog steeds dat we de beste voorbereiding hebben gedraaid, maar dat is er op het circuit nog niet uitgekomen.’’