LIVE | Kan Max topfavoriet Ferrari bedreigen in strijd om pole?

WK-klassement: Vettel naast Verstappen, Hamilton nadert wereldti­tel, Mercedes wereldkam­pi­oen

13 oktober Max Verstappen heeft Sebastian Vettel plots naast zich in de stand in het kampioenschap na zijn uitvaltbeurt in Japan. Bij de coureurs gaat de strijd om de titel enkel nog tussen Hamilton en Bottas. Bij de constructeurs is Mercedes voor het zesde jaar op rij wereldkampioen.