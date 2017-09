LIVE: Kan Verstappen zich naar poleposition knokken in Singapore?

Snelste tijd voor Verstappen in derde vrije training

13:13 Max Verstappen heeft de goede lijn in Singapore doorgezet. In de derde en laatste vrije training was hij vandaag het snelst in 1.41,829. Gisteren was Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo al twee keer het snelst geweest. Het geeft nog maar eens aan dat de hoge verwachtingen van het team voor deze race niet onrealistisch zijn.