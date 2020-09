LIVE | Krijgt verkeerde proefstart gevolgen voor Hamilton?

Video Formule 2-race in Sotsji definitief gestaakt na zware crash

10:43 Een zware crash heeft vanochtend de Formule 2-race in Rusland vroegtijdig beëindigd. In ronde 7 kwamen de duellerende Luca Ghiotto en Jack Aitken met elkaar in botsing op de lange linker doordraaier halverwege het circuit.