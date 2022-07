LIVE | Max Verstappen in sprintrace vanaf pole position op jacht naar acht WK-punten

GP van OostenrijkDe Red Bull Ring is vanmiddag het toneel van de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen. Met Max Verstappen op pole position vertrekken de coureurs om 16.30 uur voor 100 rondjes. De winnaar mag acht WK-punten toevoegen aan zijn totaal. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde van de race van zondag. Volg alle ontwikkelingen in Oostenrijk via onze livewidget hierboven en het liveblog hieronder.