LIVE | Max Verstappen na uitstekende openingsfase op tweede plaats, Lewis Hamilton al gevlogen?

Video Diskwalifi­ca­tie dreigt voor Lewis Hamilton, ook Max Verstappen moet zich melden

De FIA heeft het besluit om Lewis Hamilton al dan niet te straffen vanwege een overtreding met de achtervleugel en DRS over de nacht getild. Pas vandaag wordt duidelijk of hij in Brazilië opnieuw een knauw krijgt in de strijd om de wereldtitel. Ook Max Verstappen wordt bij de stewards ontboden.

13 november