LIVE | Max Verstappen neemt snelste tijd weer over van Charles Leclerc in belangrijke training

Podcast | ‘We zijn in een dominant Max Verstappen-sei­zoen beland’

De teams willen een groter budget, want alles is duurder. Pierre Gasly blijft bij AlphaTauri. Liberty Media heeft een gouden zet gedaan met de aankoop van de Formule 1 en zorgen om een nu al voorspelbaar seizoen. Het zijn de onderwerpen in een nieuwe Pitstop. De AD Formule 1 podcast. Etienne Verhoeff bespreekt met de F1-watcher van het AD Arjan Schouten.

26 juni