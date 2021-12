LIVE | Max Verstappen voorlopig sneller dan Lewis Hamilton in slottraining

Poll Max Verstappen: ‘Ik krijg nooit cadeautjes, dus zag straf wel aankomen’

De tweede plaats was voor Max Verstappen het maximaal haalbare, zeker na de gridstraf die hem nog voor de start vijf plekken terugwierp. Met een voorsprong van acht punten gaat hij over twee weken naar Saoedi-Arabië. ,,We zien wel hoe het eindigt, ik sta nog aan kop en ga alles geven.”

21 november