LIVE | Mercedessen nemen snelste tijd over van Verstappen in Franse zon

Samenvatting Leclerc en Hamilton grote winnaars in kwalifica­tie: ‘Een bijzonder welkome verrassing’

5 juni Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren vanmiddag de grote winnaars in de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan. Dankzij een late rode vlag kreeg de Monegask pole position in zijn schoot geworpen, terwijl de Britse wereldkampioen verrassend de tweede startplek in mag nemen. ,,Maar de zwaarste taak morgen nog.”