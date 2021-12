LIVE | Pitstop haalt weinig uit voor Verstappen: achterstand op Hamilton nog altijd flink

video Max Verstappen na twee uur trainen: ‘Korte runs niet volgens plan, lange runs competitie­ver’

Max Verstappen had het tijdens de vrijdagtrainingen naar zijn zin in Abu Dhabi, maar gaf tegelijkertijd toe dat er nog een aantal dingen beter moeten in zijn jacht op de wereldtitel aanstaande zondag. ,,We zijn nog steeds aan het leren en een paar dingen aan het proberen te begrijpen.”

10 december