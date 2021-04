LIVE | Strijd om pole barst los: drie op een rij voor Verstappen?

Zorgen bij Mercedes na GP Bahrein: ‘We hebben een snellere auto nodig, zo simpel is het’

30 maart Hoewel Lewis Hamilton het seizoen afgelopen weekend opende met de overwinning in Bahrein, is het vertrouwen bij Mercedes daardoor niet toegenomen. Andrew Shovlin, de ­opper-engineer bij de toprenstal, concludeert dat de RB16B van Max Verstappen het hele weekend sneller was.