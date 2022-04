LIVE | Tweede training in Melbourne: wat doen Max Verstappen en co?

Max Verstappen blijft kritisch over Drive to Survive: ‘Lando Norris wordt neergezet als een eikel’

F1-ceo Stefano Domenicali wil graag in gesprek met Max Verstappen om te kijken of hij de wereldkampioen toch weer meer kan betrekken bij Netflix-documentaire Drive to Survive. ,,Praten vind ik prima, maar voor nu heb ik weinig interesse.”

25 maart