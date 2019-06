LIVE | Vaderlijk advies voor Max Verstappen, Vettel vertrekt vanaf pole

Vrije training 1 Sterke start Mercedes in Canada, Verstappen vierde na rustige training

7 juni Max Verstappen is in een rustige eerste vrije training bij de GP van Canada tot de vierde tijd gekomen. De Nederlander herhaalt dus niet zijn knappe prestatie van vorig jaar, toen hij in alle trainingssessies de snelste was. Lewis Hamilton was vanmiddag de snelste in 1.12,767.