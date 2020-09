LIVE | Verloopt middagtraining wel gesmeerd voor Verstappen?

Hamilton 'in een roes' naar zege nummer 88

16 augustus Nog drie en dan heeft Lewis Hamilton het onaantastbaar geachte record van 91 grandprixoverwinningen van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher te pakken. En als hij zo doorgaat, is de zevende wereldtitel in de Formule 1 ook niet ver weg voor de Engelsman, die vandaag opnieuw superieur was in de Grand Prix van Spanje.