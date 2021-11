LIVE | Verstappen begint met ‘carnavalshelm’ aan Braziliaans weekend

Lewis Hamilton voor ‘broer’ Neymar op tribune bij Brazilië-Colombia

Lewis Hamilton gaat voor de Grote Prijs van Brazilië eerst een voetbalwedstrijd kijken. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 wil vanavond in São Paulo naar het stadion, om zijn vriend Neymar aan het werk te zien met het Braziliaanse elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia.

11 november