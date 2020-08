LIVE | Verstappen behoudt derde plek, Magnussen crasht al vroeg na tik Albon

Verstappen achter superieur Mercedes derde in kwalifica­tie, pole voor Hamilton

1 augustus Max Verstappen start de vierde ronde van het wereldkampioenschap morgen van de derde plaats. De Limburger tekende daarmee voor het maximale resultaat in de kwalificatie op Silverstone, waar wéér geen maat stond op de Mercedessen. Een seconde kreeg Verstappen als best of the rest aan zijn broek van Lewis Hamilton.